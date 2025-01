Wylądowała w Krakowie. Amerykanka niewpuszczona do Polski

Kobieta zmuszona została do tego, aby spędzić noc na lotnisku, w pomieszczeniach służbowych placówki SG, a następnie na czwartek 9 stycznia br. zaplanowano jej powrót do Londynu.

Jak poinformowała w środę 8 stycznia br. Justyna Drożdż z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zdumienie pograniczników wzbudziła Amerykanka, która stawiła się po północy do kontroli granicznej, po przylocie na krakowskie lotnisko z Londynu. Podczas kontroli funkcjonariusze zauważyli, że na dziewięciu stronach jej paszportu znajdują się odręczne notatki.

Turystka zapisywała pod stemplami kontroli granicznej informacje o swoich podróżach, krajach, miastach i lotniskach, które odwiedzała. "Wprowadzone przez kontrolowaną odręczne notatki spowodowały, że paszport stał się bezużyteczny i nie uprawniał Amerykanki do przekroczenia granicy i wjazdu do Polski" - zaznaczyła przedstawicielka Straży Granicznej.

Straż Graniczna przypomina przy tej okazji, że dokonywanie samodzielnych wpisów czy jakichkolwiek innych modyfikacji w paszporcie może skutkować unieważnieniem dokumentu i problemami przy przekraczaniu granicy. Dodatkowo warto dodać, że paszport musi być ważny jeszcze trzy do sześciu miesięcy od planowanej daty powrotu do Polski - w zależności od kraju, do którego się wybieramy.