Wymarłe miasto w sercu pustyni. Piasek pochłonął dawne luksusy

Jak dotrzeć do "Miasta duchów"? Najprościej dolecieć do oddalonego o piętnaście minut drogi samochodem miasta Lüderitz. Osoby wybierające się do Kolmanskop, muszą mieć świadomość, że zwiedzanie miasta odbywa się na ich wyłączną odpowiedzialność. Opuszczone i zasypane przez piasek budynki nie są w żaden sposób zabezpieczone i z biegiem lat ryzyko ich zawalenia się wzrasta.