Wynajęli domek w Szwecji. Przerażające odkrycie na obrazie

Rodzice po usłyszeniu takiej informacji, natychmiast udali się do pokoju swoich dzieci. Na ścianie zobaczyli obraz. Był to portret dziecka, którego twarz do złudzenia przypominała ich syna. Była to jednak dziewczynka z długimi włosami, ubrana w sukienkę, kapelusz i trzymająca kwiaty w dłoni. Mimo to byli mocno zaniepokojeni.