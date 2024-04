Udało się zrobić zdjęcie. Niezwykle rzadkie zwierzę wyszło na powierzchnię

Dorosły kret waży ok. 70 g i ma ok. 12 cm długości. Jego oczy wskutek przystosowania do trybu życia zanikneły, a twarz z głową przetrwała w formie płaskiego, zrogowaciałego zakończenia ciała. Nieiwele wiadomo na temat rozmnażania tego gatunku, jednak odnotowano, że jednorazowo przychodzi na świat jedno lub dwoje dzieci. Kret torbacz północny nie nadaje się do przetrzymywania w niewoli. Próby zamknięcia go w klatce kończyły się padnięciem po kilku godzinach.