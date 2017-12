Wynajmij sobie prywatną wyspę. To tańsze niż myślisz

Wczasy na rajskiej wyspie, którą będziesz miał tylko dla siebie i swoich bliskich. Brzmi nieosiągalnie? Nic bardziej mylnego. Żeby wynająć sobie kawałek raju, wcale nie trzeba być milionerem.

Brother Island to skrawek raju, który oferuje miejsce dla 12 gości. Czeka na nich 7 sypialni i 2 łazienki. W cenę wliczona jest gwarancja, że na wyspie nie będzie innych turystów – nawet jak zarezerwujemy ją tylko dla 2 osób. Poza tym podczas pobytu otrzymamy 3 posiłki dziennie , darmowy dostęp do kawy i herbaty przez cały dzień, sprzęt do snorkowania i kajaki gratis. W cenie jest także sprzątanie i transport z/na lotnisko. Za dopłatą można skorzystać np. z masaży na plaży.

Ile kosztują wczasy w takim rajskim miejscu? Przy 2 osobach zapłacimy 1095 zł za dzień, czyli za tydzień będzie to 3832 zł za osobę. Przy 12 osobach za to 4242 zł za dzień, czyli 353 zł za osobę za noc . Tydzień wyniesie więc 2474 zł za osobę.

Dużo taniej wynajmiemy Enedrik na Wyspach Marshalla na Oceanie Spokojnym. Archipelag znajduje się na północ od Nauru i Kiribati, a na wschód od Mikronezji. Enedrik Island to egzotyczny zakątek, który kusi pięknymi plażami i bujną roślinnością, m.in. palmami kokosowymi. Błękitna woda ma stałą temperaturę przez cały rok – ok. 28 st. C. Od listopada do kwietnia trwa tu sezon dla fanów surfingu. Nocleg możliwy jest wyłącznie w namiotach, a wyżywienie we własnym zakresie. Można się tu poczuć jak Robinson Crusoe.