Wypoczynek na wodzie. Można go nazwać "wakacjami na barce"

Choć wrzesień zbliża się wielkimi krokami, lato nie odpuszcza. Piękna pogoda zachęca, by wydłużyć sezon urlopowy i wybrać się na nietypowy wypoczynek na wodzie. A dokładniej… na barce albo na tratwie wyposażonej w skromny, turystyczny domek.

W Polsce ta forma wypoczynku pojawiła się stosunkowo niedawno, jednak z roku na rok jej popularność rośnie. Podobnie jak liczba tras i miejsc, w których możemy wyczarterować pływający dom. Choć najwięcej barek wciąż pływa po mazurskich wodach, to nie jedyny region Polski, który możemy zwiedzić tym niezwykłym środkiem transportu.

Co istotne nie musimy posiadać żadnych uprawnień do prowadzenia barki czy tratwy. Wystarczy krótkie szkolenie przeprowadzanie zawsze przed rozpoczęciem rejsu. Jeśli jednak nie czujemy się na siłach lub po prostu nie chcemy stawać za sterami, zawsze możemy skorzystać z usług skippera. Skoro już wiemy jak, sprawdźmy gdzie. Oto kilka najciekawszych "barkowych szlaków" w Polsce.

Pętla Żuławska

Dla miłośników wody tydzień na barce brzmi jak spełnienie marzeń. Jednak turyści, przywykli raczej do zwiedzania niż leniwego kontemplowania piękna przyrody, mogą się obawiać, że samo pływanie tratwą szybko im się znudzi. Osoby, które należą do tej właśnie grupy, powinni zacząć barkową przygodą na Pętli Żuławskiej. Pętla wiodąca wodami Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu i Wisły Śmiałej, gwarantuje nie tylko radość z obcowania z piękną przyrodą, ale też wiele ciekawych miejsc, w których warto się zatrzymać na zwiedzanie. Gdańsk, Malbork, Sztutowo to te najbardziej znane, ale z pewnością nie jedyne atrakcje na trasie.