Wypożyczenie nart tylko z dowodem? Uważaj na przykre konsekwencje

Dowód osobisty, który pozostawimy w wypożyczalni, może przede wszystkim posłużyć oszustom do wyłudzenia kredytu i kradzieży tożsamości. Nawet jeśli będzie to tylko kopia dokumentu, to przestępca będzie i tak miał dostęp do wszystkich naszych danych. Warto podkreślić, że bezcenne dane znajdują się również w paszporcie, prawie jazdy czy legitymacji szkolnej, czy studenckiej.