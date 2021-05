Wyspa Guam. Wakacje połączone ze szczepieniem dla turystów

Wypoczynek i szczepienia przeciwko COVID-19 w ramach programu turystyki szczepionkowej pod hasłem "Air V&V". Z taką akcją wystartowały władze amerykańskiej wyspy Guam, położonej na Pacyfiku. Póki co oferta jest skierowana do urlopowiczów ze Stanów Zjednoczonych, jednak wiele wskazuje na to, że będzie ona dostępna także dla turystów z innych krajów.