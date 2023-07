Wyspa inna niż wszystkie. Pierwsze emocje już podczas lądowania

Levada do Castelejo to świetny wybór dla początkujących - trasa jest łatwa i bardzo atrakcyjna krajobrazowo, biegnie przez zagajniki, doliny, pomiędzy gospodarstwami, z widokiem na ocean. Zaawansowani wspinacze mogą ruszyć w góry, choć na niektóre z nich da się dotrzeć samochodem, niekoniecznie z napędem na cztery koła. Należy do nich Pico do Arieiro (1818 m), z powodu wiodącej tam asfaltowej drogi zwany najłatwiejszym szczytem świata.