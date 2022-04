Wyspa owiana tajemnicą. Jedno z najbardziej intrygujących miejsc na świecie

Fenomen "chodzących" posągów Moai w końcu wyjaśniony?

Historycy od stuleci próbowali odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób te ogromne, ważące nawet kilkanaście ton kolosy znalazły się na brzegu wyspy. W rozwiązaniu zagadki pomocni bynajmniej nie okazali się mieszkańcy, którzy do dzisiaj uparcie twierdzą, że posągi przeszły tam same. Jak to możliwe?