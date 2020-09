Wyspy Bożego Narodzenia. Gigantyczne kraby przerwały rodzinną imprezę

Trzy rodziny i 50 kokosowych krabów

Mieszkańcy należącej do Australii wyspy na Oceanie Indyjskim są przyzwyczajeni do widoku skorupiaków. Co roku 50 milionów czerwonych krabów pojawia się na plażach w okresie rozrodczym. Nic więc dziwnego, że zgromadzone na imprezie dzieci ze stoickim spokojem przenosiły ośmio nożne stworzenia w bezpieczne miejsce, a następnie wracały do posiłku.