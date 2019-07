Wyspy Kinmen. Znajdziesz na nich jedną z najdziwniejszych "broni"

Mowa o stacji nadawczej Beishan Broadcast Wall, wzniesionej w 1967 r. Jest efektem politycznego konfliktu między Chinami a Tajwanem. Betonową konstrukcję, z wbudowanymi 48 głośnikami, zbudowano w celach propagandowych.

Władze Państwa Środka nie pozostawały dłużne - również stworzyły ogromny głośnik, a wypływające z niego treści miały na celu zachęcanie do pojednania, a tajwańskich żołnierzy i oficerów do powrotu na kontynent.

Dwa główne konflikty miały miejsce w latach 50. XX w., kiedy to Tajwan i Chiny nie mogły dojść do porozumienia, kto ma przejąć kontrolę nad wyspami w cieśninie Tajwańskiej.

Pod ciężkim ostrzałem znalazły się szczególnie wyspy Kinmen. Wówczas Chiny, po utracie ok. tysiąca ludzi ogłosiły, że będą atakować wyspy tylko w dni nieparzyste i to pociskami zawierającymi... ulotki propagandowe. Tajwan postanowił zrobić to samo, a ta dziwna "walka", pozbawiona materiałów wybuchowych, trwała aż do normalizacji stosunków z USA w 1979 r.