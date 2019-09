"Wyspy Kopenhaskie". W Danii powstaje pływający park

Jak na razie w wodach kopenhaskiego portu pływa jeden moduł "wodnego parku". Inicjatywa ta ma zachęcić mieszkańców do aktywniejszego wypoczywania m.in. w dzielnicy Kongens Enghave. Jak przekonuje pomysłodawca projektu, "wyspy" będą pasować w każdym mieście.

Jak na razie kopenhażanie mogą korzystać z jednej pływającej platformy. Ma ona 20 m kw. powierzchni, a na jej środku zasadzona została lipa. "Jest to prosta i ikoniczna metafora niezamieszkanej wyspy, reprezentująca mądrość i witalność ziemi" – czytamy na oficjalnej stronie "Wysp Kopenhaskich" .

Jednocześnie, dzięki swojej mobilności, platformy mają uatrakcyjnić słabo wykorzystane zakątki kopenhaskiego portu. Równocześnie ma to zachęcić zwykłych mieszkańców do czerpania przyjemności z tego fragmentu duńskiej stolicy.

"Sydney, moje rodzinne miasto, ma olbrzymi i piękny port, ale jest on zdominowany przez nadbrzeżne rezydencje i rzędy niewykorzystanych białych jachtów" – zauważył Blecher. – "Taka inicjatywa może pomóc w demokratyzacji portów i we wpuszczeniu do ich wód nieco więcej życia". Jak zauważył architekt, "wyspy" są uniwersalne i mogą się wpasować w kompozycję każdego portu na świecie.