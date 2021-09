Wyspy Owcze. "Nagrania z masakry prawie 1500 delfinów mrożą krew w żyłach"

Iga Głażewska zwraca uwagę, że rzeź delfinów "wywołała szok i potępienie również na Wyspach Owczych. Jeżeli więc z tego horroru może wyniknąć cokolwiek dobrego, to jest nim to, że sami mieszkańcy Wysp Owczych zaczęli wzywać do zakończenia polowań, uznając, że powodują one bardzo wiele cierpienia i znacząco przyczyniają się do budowania negatywnego wizerunku Wysp na świecie".