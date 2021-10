Wyspy słońca i uśmiechu. Jesienny reset na Malcie

Malta to także doskonała śródziemnomorska kuchnia, w której królują owoce morza i świeże morskie ryby. Archipelagu nie można opuścić nie spróbowawszy maltańskiego talerza z serem Gozo, marynowanymi pomidorami, oliwkami i bigillą (pastą do pieczywa); zapiekanego makaronu Timpana i pastizzi (przysmak z ciasta francuskiego nadziewany farszem) Narodowe danie Maltańczyków to tzw. fenek (królik), a tradycyjny napój to Kinnie (na bazie ziół i gorzkich pomarańczy). Malta słynie także z win. Warto próbować tzw. "win domu", które każda szanująca się restauracja ma w swoim menu.