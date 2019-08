Wystarczy 3,5 tys zł. Za taką kwotę spędzisz urlop, jak gwiazda

W ostatnich dniach internet oszalał na punkcie zdjęć z basenu, które na swoim profilu opublikowała Marcelina Zawadzka. Zrelaksowana Miss Polonia pozuje z surowymi górami w tle, chwytając promienie włoskiego słońca. Gwiazdy uwielbiają spędzać wakacje na Sardynii. Co ma w sobie ta niewielka włoska wyspa?

Pierwsze skojarzenie z Sardynią to Costa Smeralda (Szmaragdowe Wybrzeże), czyli najbardziej ekskluzywna i turystyczna północ wyspy. Ciepłe wody Morza Tyrreńskiego mają tu niespotykany nigdzie indziej kolor szlachetnego szmaragdu, który wyraźnie kontrastuje z jasnym piaskiem na plażach.

To najpopularniejsza część Sardynii, krajobraz tworzą tu skaliste wzniesienia, luksusowe jachty i wkomponowane w skały, urządzone w surowym sardyńskim stylu hotele i apartamenty. Na próżno szukać tu hotelowych i kawiarnianych neonów, głośnych knajp i jarmarków z masą plastiku. Sardyńczycy stawiają na prostotę i poszanowanie natury i właśnie tym zaskarbiają sobie miłość turystów z całego świata. Już niewielkie lotnisko w Olbii urzeka prostotą, taką samą, jaką zobaczymy w hotelach i barach.

Sardynia to jednak nie tylko wspaniała północ. Na południu wyspy znajdziemy więcej wpływów afrykańskich, co można dostrzec chociażby w detalach wystroju hoteli i restauracji. Jeśli chcemy odpocząć właśnie w południowej części wyspy, wylądujemy na lotnisku stołecznym w Cagliari, położonym tuż przy wybrzeżu. Zabudowa miasta, podobnie jak całe południe, różni się od oddalonej 3 godziny drogi północy.

O ile na północy architektura zdaje się wtapiać w skalisty krajobraz, dając wrażenie, jakby w pobliżu znajdowało się zaledwie kilkanaście domów i hoteli, o tyle południe to większa mieszanka kolorów i wzorów. Nadal nie znajdziemy tu tandety, szpetnych bilboardów i hałasu, ale wyraźniej czuć wpływy sąsiedniego kontynentu. Na Lazurowym Wybrzeżu nawet najliczniej odwiedzana dyskoteka jest umieszczona w skale! Na kolorowym południu poczujemy lekkość niesioną z afrykańskim wiatrem.

No i w końcu serce wyspy – górzysty interior. Tu docierają najbardziej aktywni turyści, którzy chcą z bliska zobaczyć codzienne życie sardyńskich pasterzy. Tak, pasterzy! Sardyńczycy od pokoleń zajmują się pasterstwem owiec i uprawą winorośli, preferują życie w wyżej położonych partiach lądu. To sprawia, że możemy być zaskoczeni sardyńską kuchnią – częściej zaserwują nam tutaj wieprzowinę czy baraninę niż ryby i owoce morza, czego można by się spodziewać po wyspie położonej na południu Europy.