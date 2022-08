Popularny park narodowy podnosi ceny. Za bilety zapłacimy ponad tysiąc złotych

Ceny idą w górę

O podwyżkach cen biletów wstępu do Parku Narodowego Komodo indonezyjski rząd mówił już dawno. Z uwagi na pandemię i problem branży turystycznej decyzje o podniesieniu cen zostały przeniesione w czasie. Teraz, gdy wszystkie koronawirusowe restrykcje zostały zniesione, o podwyżkach znów zrobiło się głośno. Zmiany są drastyczne, ponieważ cena ma wzrosnąć ze 150 tys. indonezyjskich rupii, czyli ok 46 zł, do aż 3,75 mln rupii (ok. 1165 zł).