Z drugą połówką do Energylandii! Załap się na walentynkową promocję biletów do największego Parku Rozrywki w Polsce!

Niezaprzeczalne święto wszystkich zakochanych, czyli Walentynki już coraz bliżej! Wielkimi krokami zbliża się dzień, w którym romantyzm będzie celebrowany na wiele sposobów, jednak zawsze z ukochaną osobą. Podpowiadamy Wam sposób na niepowtarzalny prezent walentynkowy, jakim jest bilet do Parku Rozrywki Energylandia! To oryginalny i zaskakujący upominek, który z pewnością wywoła uśmiech na twarzy drugiej połówki.



Zastanawiając się nad samym celem obdarowywania trzeba pamiętać, że podarek ma przede wszystkim być symbolicznym dowodem miłości i pamięci o ukochanej osobie. Dobrze jednak, jeśli po jego wręczeniu popłyną łzy szczęścia, a być może powrócą niezapomniane wspomnienia z nim związane. Nasza propozycja z pewnością zagwarantuje takie emocje. W końcu Energylandia nazywana jest fabryką radości! 75 atrakcji podzielonych na cztery strefy z aż 15 Roller Coasterami to w wielki skrócie to, co oferuje ten Park Rozrywki. Pierwszą okazją do pośmigania na tych atrakcjach będziecie mieli już 4 kwietnia, czyli w dniu Otwarcia Sezonu 2020!

Czy to nie cudowna okazja, by już teraz zaplanować wyjazd do Parku Rozrywki Energylandia? A już w tym sezonie planowane jest otwarcie kolejnej, nowej strefy Aqualantis, w której odkryjemy na nowo niegdyś zatopioną krainę. To królestwo będzie miało swoją flagową atrakcję o nazwie Abyssus, a za nią kryć się będzie unikatowy double launch coaster typu shock wave! To typ Roller Coastera, który podwójnie wbije nas w fotel dzięki systemowi wyrzutu elektromagnetycznego, dzięki któremu wagoniki rozpędzą się w parę sekund do 100 km/h! To tylko jedna z wielu atrakcji, które zobaczyć możecie już teraz na profilach facebook i instagram Energylandii!