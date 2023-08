Z Fryzji do Spiszu. Ballada o Holendrach, którzy pokochali Polskę

Gosia i Eke byli zaskoczeni, kiedy odkryli, że miejsce, które wybrali, jest mało znane nie tylko ich rodakom, ale też wielu Polakom. - Mnóstwo ludzi nie zna tych okolic, ich fascynującej historii i kultury. Dla nas to ogromny zaszczyt i radość opowiadanie o tym pięknym regionie. Nasz misja, by pokazywać go obcokrajowcom, rozszerzyła się więc także na to, by odkrywać urodę Spiszu również przed Polakami.