Z Gdańska do Warszawy w 2 godziny. Pendolino przyspiesza

Jazda pociągiem z prędkością 200 km/h jest możliwa, bezpieczna i komfortowa. Taką informację potwierdziły Polskie Linie Kolejowe, które w minioną sobotę przeprowadziły testowy przejazd pociągu na trasie Gdańsk - Warszawa.

"Urządzenia w torach przesyłają sygnały o zmianach na trasie do wyposażonej w komputer pokładowy lokomotywy. Informacje, wraz z danymi o warunkach przejazdu, dopuszczalnej prędkości i położeniu innych pociągów, trafiają wprost na pulpit maszynisty. Kierujący pociągami mają wszystkie szczegóły niezbędne do bezpiecznego prowadzenia składu. System nie ogranicza się tylko do przekazywania kierującym pociągami bieżących danych. Jego zadaniem jest także kontrola pracy maszynisty i w przypadku zignorowania ostrzeżeń, automatyczne dostosowanie prędkości pociągu do panujących warunków" - czytamy w komunikacie.