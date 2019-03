"Obóz pracy w Pendolino". Steward pokładowy powiedział "dość"

Pan Sylwek pracował pół roku jako steward pokładowy w pociągach Pendolino i Intercity. "Niewolnictwo, wyzysk, zastraszanie" – mówi nam w rozmowie telefonicznej. – Praca po 20 godzin dziennie. Dniówka 150 zł. To obóz pracy – skarży się były pracownik.



Dniówka 150 zł

Umowa będzie jutro

– W umowie mam zapis "pełny etat", co jest kłamstwem, ponieważ pracowałem w o wiele większym wymiarze godzin. A co z przerwami? Zgodnie z kodeksem pracy przysługuje mi pół godziny. Gdy tymczasem normą jest, że gdy pociąg przyjeżdża np. do Gdyni i ma za 40 min. wyruszyć w przeciwnym kierunku – to powinna być to również techniczna przerwa dla pracownika. I oczywiście jest ona wykorzystywana na załadunek towaru do pociągu. I kto ma to zrobić? Oczywiście stewardzi pokładowi. Nie ma więc nawet czasu na zjedzenie posiłku i często jest się cały dzień głodnym. Już nie mówiąc o chwili wypoczynku... – zdradza informacje.