Z kancelarii prawniczej w Himalaje. "Wielu stukało się w głowę"

"Od pana radcy w garniturze i z kierowcą po gościa, który zasuwa z ludźmi w Himalaje czy na Mt Blanc" - tak historię Pawła Kunachowicza opisuje jego partnerka na swoim Instagramie. Paweł rzucił życie w betonowym mieście na rzecz skalistych stoków gór. I nie żałuje - bo czasem lepiej jest wspiąć się na szczyt sześciotysięcznika niż korporacyjnej drabiny.

"Kilka lat temu podjął jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu: rzucił prawo i zajął się tym, co naprawdę kocha. Górami. Nie, nie było to łatwe: od pana radcy w garniturze i z kierowcą po gościa, który zasuwa z ludźmi w Himalaje czy na Mt Blanc" - opowiada o początkach górskiej kariery Pawła jego ukochana. Kunachowicz jest wciąż ewenementem w świecie korporacyjnych gigantów, ale być może szerokie poparcie ludzi dla takich dokonań zacznie to zmieniać.

Coraz więcej osób na co dzień pracujących w korporacjach chce, choć na chwilę, uciec od gwaru miejskiego życia i pracować zdalnie. Jednak dla wędrowców, którzy nie mają pokoju w biurze, zostaje podłoga - a i tej czasem jest za mało i trzeba spać pod wiatą na zewnątrz. Przykładowo w schroniskach można spotkać prawników, architektów, dyrektorów czy managerów na wszystkich szczeblach kariery. Jednak uważają, że na dłuższą metę im się to nie opłaca. Ciężko o poczucie stabilności i pewność, że biurko w firmie będzie na nich cały czas czekało. Dlatego część osób postanawia całkowicie zmienić dotychczasowe życie i zacząć robić to, co naprawdę kocha.