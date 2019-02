Zabawę czas zacząć! Stolice światowego karnawału

Kolorowe stroje, muzyka i taniec. Parady, pokazy, festiwale. Wyborne jedzenie i picie bez umiaru. To kwintesencja karnawału. Dokąd i kiedy warto pojechać, by na własnej skórze poczuć czym naprawdę jest szampańska zabawa? Oto stolice karnawałowego szaleństwa.



Rio de Janeiro: 2‒9 marca 2019 r.

Wenecja: 16 lutego‒5 marca 2019 r.

Żeby poczuć karnawał na własnej skórze nie trzeba jechać aż do Ameryki Południowej. Wystarczy krótki lot do Włoch. Karnawał w Wenecji należy do najsławniejszych w Europie i co roku ściąga do tego wodnego miasta tysiące turystów.