Zachwycają się polskim miastem. "Idealne na city break"

- Nie ma się czemu dziwić. Za każdym razem, gdy jestem w centrum, myślę o tym, jak Bydgoszcz pięknieje. Nie ma turysty, którego nie zachwyciłaby Wenecja Bydgoska, Wyspa Młyńska czy po prostu Brda - mówi WP Marta Abramczyk, blogerka i podróżniczka, mieszkająca w Bydgoszczy. - To miasto żyje rzeką i to ona przyciąga tu ludzi z całego świata. Fakt, że Bydgoszcz ogłoszono najtańszym miastem w Europie (co akurat mnie zaskoczyło), może sprawić, że więcej ludzi zechce przekonać się, że warto przyjechać do stolicy Kujaw - dodaje.