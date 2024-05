Sopot już rozpoczął sezon. "Gołe brzuchy i prężenie klaty"

"Sopot w sezonie to najgorsza wersja Sopotu. To, co ludzie wyprawiają na Monciaku przeszło już do legendy. Są miejsca, gdzie zawsze o 3 rano ktoś będzie leżał zarzygany. Poza sezonem to jest poezja i spokój" - czytamy w komentarzach pod opublikowanym postem.