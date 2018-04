Zaczyna się okres last minute. Sprawdź, co upolujesz w biurach podróży

Majowe last minute to nie tylko wyprzedaż ostatnich miejsc w samolotach. Na tydzień relaksu przed szczytem sezonu turystycznego w dobrej cenie w Europie i Afryce zapraszamy do Tunezji, Grecji i Hiszpanii. Tutaj wypoczniesz i pięknie się opalisz.

Grecka wyspa Zakynthos dostępna jest z naszego kraju już za 1545 zł w formule all inclusive (Shutterstock.com)

Maj to poza końcówką lata najlepszy czas na szukanie przecenionych ofert z bliskim wylotem – przypomina Klaudyna Mortka z serwisu Wakacje.pl. - Już teraz znajdziemy oferty na wylot tuż po majówce, a także na długi weekend na przełomie maja i czerwca (na tzw. drugą majówkę), przecenione nawet o połowę. Oferty zaczynają się już od ok. 650 zł od osoby.

Tunezja – tanio w świetnych warunkach

Polowanie na oferty last minute jest wśród naszych rodaków szalenie popularne. Jeśli możemy sobie pozwolić na decyzję o wyjeździe w ostatniej chwili i lubimy ten rodzaj dreszczyku emocji, postawmy na to rozwiązanie. Majowe eskapady w promocyjnej cenie to świetny wybór również ze względu na fakt, że to dosłownie ostatni moment na uniknięcie tłumów wczasowiczów, którzy oddają się podróżniczej pasji całymi rodzinami pomiędzy czerwcem a wrześniem. Za tydzień urlopu w kurorcie nadmorskim w Tunezji z wylotem już 3. maja w komfortowej formule all inclusive z przelotami i transferami zapłacimy 1315 zł od osoby. Zakwaterowanie bezpośrednio nad brzegiem ciepłego morza w pięciogwiazdkowym hotelu z pyszną kuchnią. Fajne last minute na majówkę nie musi zrujnować portfela.

Grecja – Zakynthos w maju

Greckich wysp nie trzeba reklamować. Robią to corocznie tłumy turystów z całego świata, przybywających do kraju od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Pewna pogoda, dobra wilgotność powietrza, cudowne plaże, niesamowite widoki, starożytne zabytki, romantyczne tawerny i mnóstwo uroczych zakątków sprawiają, że Grecja jest tak często wybierana zarówno przez rodziny z dziećmi, jak i pary jako miejsce na podróż poślubną. Najpopularniejsze miejsca w kraju to wciąż jego wyspiarska część, na czele z Rodos, Kretą i Zakynthos.

Shutterstock.com Podziel się

Polacy uwielbiają grecką kuchnię, schowane gdzieś nieopodal stromych klifów zatoczki, nierzadko z ukrytymi jaskiniami, fantastyczne punkty widokowe, szerokie, piaszczyste plaże ze świetnym serwisem. Nurkowanie, windsurfing, parki narodowe, gorące źródła, naturalne stanowiska lęgowe żółwi Caretta – to wszystko znajdziemy na pięknej wyspie Zakynthos. A ceny tygodniowych wakacji w maju z bezpośrednimi lotami z lotniska Chopina w Warszawie w opcji all inclusive to wydatek rzędu 1545 zł od osoby.

Hiszpania – Costa del Sol przed szczytem sezonu

Wybrzeże Costa del Sol w Hiszpanii odwiedźcie wiosną lub jesienią. Maj i czerwiec lub wrzesień to idealny okres na wakacje w bardzo ciepłym kraju, jeśli wizja upałów to dla nas trochę za dużo. Skorzystamy obecnie ze wspaniałej pogody, z temperaturami wynoszącymi 23-27 st. C w ciągu dnia, przy 13-17 st. C nocą. Przy 10-12 godzinach pełnego nasłonecznienia na dobę i wodzie morskiej o temperaturze 18-20 st. C w maju i czerwcu w pełni skorzystamy z plażowych atrakcji turystycznych hiszpańskiego wybrzeża.

Shutterstock.com Podziel się

Tydzień wczasów na Costa del Sol z przelotami, transferami i dwoma posiłkami dziennie wyniesie nas w opcji last minute już ok. 2 tys. zł od osoby. W tej cenie znajdziemy 4- oraz 5-gwiazdkowe hotele, usytuowane bezpośrednio przy piaszczystych plażach, z basenami i w interesujących lokalizacjach. Na czas podróży z dziećmi wybierajmy obiekty ze specjalnymi atrakcjami, animacjami, zajęciami sportowymi, menu dziecięcym oraz zabawami tematycznymi.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.