Zagłosuj na najbardziej romantyczny hotel w Polsce i wygraj weekend dla dwojga w zwycięskim obiekcie!

Romance TV należy do Romance TV Betriebs GMBH, stanowiącej joint venture Mainstream Media AG z ZDF Enterprise GmbH. Kanał. /dostępny jest w Niemczech, Austrii, w Szwajcarii oraz w Polsce. Za dystrybucję Romance TV w Polsce, od stycznia 2015, na zlecenie Mainstream Networks Holding GmbH & Co. KG, odpowiada Frame by Frame. Romance TV dociera już do ponad 5,5 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Kanał dostępny jest m.in. na Platformie Canal+, w Cyfrowym Polsacie, Orange, UPC, Vectrze, Inea, Toya oraz w innych dobrych sieciach kablowych. Można go także oglądać w serwisach PLAY NOW oraz IPLA. Ambasadorem kanału jest Daniel QCZAJ.