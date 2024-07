Zagrożenie czyha w wodzie. Turyści muszą o tym wiedzieć

Jak zachować się po zetknięciu z jadem ostrosza?

Po ukłuciu kolcem jadowym koniecznie trzeba wykonać jedną czynność. - Jad ostrosza jest termolabilny, czyli reaguje na wysoką temperaturę i w niej właśnie się inaktywuje. Dlatego polewaj to miejsce gorącą wodą, nawet powyżej 40-45 st. C - brzmi rada. Jeśli nie masz dostępu do gorącej wody, można obłożyć miejsce ukłucia gorącym piaskiem.