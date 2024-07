Szaleństwo nad morzem. "Teraz będziemy stać w kolejce, jak te głupki"

Tłumy w Sopocie

Turyści, którzy chcieli kupić w kasach bilety wstępu na sopockie molo, musieli uzbroić się w cierpliwość. - Patrz, jaka kolejka. Teraz będziemy w niej stać jak te głupki - krzyknęła jedna z turystek, która dołączała do liczącego ok. 100 osób tłumu. Na szczęście w środowe południe działały trzy kasy, co skracało czas oczekiwania.