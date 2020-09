Zakaz lotów. Od 30 września wrócą połączenia do strefy Schengen

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 30 września połączenia lotnicze mają wrócić do całej strefy Schengen, w tym do Hiszpanii. To świetne wieści dla osób, które wciąż planują urlop po sezonie, ale też zaskakujące, bo dzienna liczba zachorowań w tym kraju wzrasta.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 30 września (Getty Images, Fot: NurPhoto)