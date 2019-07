Zakaz wnoszenia alkoholu. Ryanair dba o komfort pasażerów

Nowe restrykcje mają dotyczyć lotów na wybranych trasach między Wielką Brytanią a Hiszpanią. Powodem podjęcia takiej decyzji jest coraz większa liczba incydentów, których "bohaterami" są pijani brytyjscy podróżni.

Brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że co roku dochodzi do ok. 400 incydentów z udziałem pasażerów ze Zjednoczonego Królestwa. Do wielu nieprzyjemnych sytuacji by nie doszło, gdyby nie nadmierne spożycie alkoholu. Dlatego przewoźnik Ryanair wprowadził zmiany, mające zminimalizować szanse wystąpienia niepożądanych zdarzeń podczas lotów.