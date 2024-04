Zakopane i Karpacz mają konkurentkę. Ogromne zainteresowanie przed majówką

Tegoroczna majówka wypada wyjątkowo korzystnie. Pierwszy maja to środa, a trzeci - piątek. Ci, którzy pracują od poniedziałku do piątku, zacierają ręce, ponieważ decydując się na jeden dzień urlopu, mogą zapewnić sobie pięciodniowy "weekend", a biorąc trzy dni wolnego - przedłużają majówkę aż do dziewięciu dni.