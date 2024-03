Aquapark ze stokiem na dachu w polskich górach. "Niewiarygodne stało się rzeczywistością"

Polskie miejscowości turystyczne prześcigają się w oferowaniu coraz większej liczby atrakcji. Górskie szlaki to tylko początek długiej listy. Jednym z takich miejsc, w których turysta ma do wyboru masę aktywności, jest Krynica-Zdrój. Teraz miejscowość, jak to ujął burmistrz Piotr Ryba, "doczekała się inwestycji, której do tej pory nie było na Sądecczyźnie".