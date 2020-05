Zakopane mniej znane. Atrakcje poza utartym szlakiem

Pierwsza propozycja to piękna dolina w Tatrach Zachodnich, położona pomiędzy dwiema najsłynniejszymi tego typu atrakcjami, czyli dolinami Kościeliską i Chochołowską. Ma 4,5 km długości, a u jej wylotu znajduje się polana Biały Potok. Już na samym początku wyprawy ukaże nam się wapienna skała – Między Ściany, przy której znajduje się punkt pobierania opłat za wejście do TPN.

Gubałówka, na którą można wjechać kolejką linowo-terenową, to żelazny punkt dla większości odwiedzających Zakopane. Z górnej stacji roztacza się przepiękna panorama na miasto i górujące nad nim Tatry, a także na Pieniny, Gorce i Beskid Żywiecki. Niestety to także masa straganów i bud z jedzeniem, a także wyjątkowe tłumy.

Dolina Białej Wody to świetna alternatywa, gdy zapali nam się czerwona lampka widząc pobocza pełne zaparkowanych aut na trasie do parkingu przy wejściu na szlak nad Morskie Oko. Wystarczy na wysokości Łysej Polany zjechać na słowacką stronę i zaparkować na najbliższym parkingu. Tuż za granicą rozpoczyna się szlak równie łatwy jak najsłynniejsza trasa polskich Tatr, ale za to mało uczęszczany.

Po 40 minutach dojdziemy do polany Biała Woda, z której roztacza się przepiękny widok na okoliczne szczyty. Spokojnie dojedziemy tu wózkiem dziecięcym, najmłodsi też nie będą mieli problemów z pokonaniem tego odcinka. Do polany można także dotrzeć na dwóch kółkach.

Atrakcje Tatr bez tłumów - Smreczyński Staw

Jeśli zamiast nad Morskim Okiem znajdziemy się w Dolinie Białej Wody i jednak będziemy czuć niedosyt wody, proponujemy wycieczkę nad Smreczyński Staw. Nie do końca ominiemy tłumy, bo żeby się do niego dostać, musimy przejść Doliną Kościeliską do schroniska na hali Ornak. Tam przed budynkiem w sezonie odbywa się jeden wielki piknik. Ale za to na 1,2 km szlaku od schroniska do jeziora możemy spodziewać się mniejszych tłumów, choć dojście w jedną stronę zajmuje jedynie pół godziny.