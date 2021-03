Zakopane. Pasażer uderzył kontrolera w twarz. "I dobrze zrobił"

Do starcia między pasażerem a kontrolerem biletów doszło w autobusie jadącym ul. Kościeliską w Zakopanem . Podczas kontroli biletów pracownik zwrócił podróżnemu uwagę o to, że ten nie nosi maseczki podczas jazdy autobusem. W efekcie otrzymał cios w twarz.

Internauci oburzeni wezwaniem pogotowia ratunkowego

"Nie popieram lania w m**dę za takie coś, ale maseczkowy szeryf może zajmie się swoją robotą, a nie układaniem życia innym", "I dobrze zrobił" - piszą internauci pod postem udostępnionym przez "Tygodnik Podhalańsk"i na Facebooku. "Uderzyć człowieka publicznie, upokarzając go przy tym i jeszcze w czasie wykonywania pracy? I jeszcze to publicznie pochwalać? Was chyba rozum opuścił" - komentują inni.

Zgodnie jednak internautów zdumiał fakt wezwania karetki pogotowia do poszkodowanego kontrolera. "Jak nie doznał poważnych obrażeń, to po co ta karetka? Podobno brakuje personelu i karetek więc nie rozumiem przybycia służb ratowniczych"; "Dla takiego co dostanie w pysk, karetka jest bez problemu, a dla umierających to nie ma" - komentują rozjuszeni czytelnicy.