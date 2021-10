Zakopane. Turyści z małym dzieckiem wyłudzali pobyty w hotelach

"Po zatrzymaniu młodzi rodzice zostali przetransportowani do Zakopanego, gdzie trafili do "policyjnego hotelu" o zdecydowanie niższym standardzie. Niebawem usłyszą zarzuty. Śledczy podejrzewają 22-letniego mężczyznę i 20-letnią kobietę pochodzących z woj. wielkopolskiego, o wyłudzenie pobytu i atrakcji hotelowych w siedmiu obiektach na terenie Zakopanego i najprawdopodobniej kilkunastu innych na terenie kraju. Tak więc sprawa jest rozwojowa, a oszustom grozi kara do 8 lat więzienia" - przekazuje policja.