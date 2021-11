Czy zaległy urlop przechodzi na kolejny rok? Do kiedy trzeba go wykorzystać?

Każdy pracownik ma do wykorzystania 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Jego długość jest uzależniona od stażu pracy. Co więcej, prawa do urlopu nie można się zrzec i zamienić go na ekwiwalent pieniężny (jest to możliwe tylko, jeśli dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy).