Zamek w Szczytnie obrabowany. Trzej mężczyźni przyłapani na kradzieży monet

Do zdarzenia doszło 6 sierpnia ok. godz. 21:00. 13 sierpnia policja otrzymała zgłoszenie od przedstawicieli urzędu miasta o popełnionym przestępstwie. Kamera monitoringu zarejestrowała jak trzej mężczyźni kamieniem niszczą zabezpieczenie wykonane zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, wchodzą do pomieszczenia i zaczynają zbierać z podłogi zamku monety, które odwiedzający wrzucili tam "na szczęście".