Zamieścił wzruszający wpis. "Walkę z żywiołem przegraliśmy"

Walka z żywiołem w hotelu Maria Antionina: "Nikt się nie wycofał"

Właściciel zamieścił w sieci wzruszający post. "Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia i otuchy, jakie do nas kierujecie. Największe jednak podziękowanie jako właściciele kierujemy do całego naszego zespołu. Poświęcenie, trud i zawziętość z jaką do ostatnich chwil walczył nasz zespół, aby ratować dolną kondygnację Marii Antoniny osobiście zapamiętam do końca życia. Każdy walczył z żywiołem pełnią swoich sił. Przyznam się, że patrząc na to, ze wzruszenia sam dolałem parę łez do tej całej nawałnicy" - napisał Sebastian Barański.