Zamieszanie na włoskich ulicach. Policja wciąż dostaje zgłoszenia

Problemy w Rzymie

Psy i koty to niejedyne zwierzęta, które w ostatnim czasie można spotkać w Rzymie. - Najpierw zaczęły tam grasować dziki, teraz jeszcze doszła do tego plaga węży - zauważają rzymianie. Kiedy w parkach, na skwerach, na osiedlach i na chodnikach widzą pełzające gady, często nie wiedzą, do kogo się zwrócić.