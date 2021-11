Zamki i pałace jak z bajki. Te miejsca na Dolnym Śląsku koniecznie trzeba zobaczyć

Zamek w Łańcucie - jedna z najpiękniejszych rezydencji magnackich

Tak właśnie jest w przypadku Łańcuta w województwie podkarpackim. Turyści kojarzą go dzięki przepięknemu zamkowi, wzniesionemu w XVII wieku na polecenie Stanisława Lubomirskiego. W tym czasie był to przykład palazzo in fortezza, czyli rezydencji pełniącej także funkcje obronne.