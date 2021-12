Zamknięty szlak w Tatrach. Powodem niedźwiedzica

Zamknięty szlak w Tatrach. Gawruje przy nim niedźwiedzica

Niedźwiedzie, które zostaną wybudzone ze snu zimowego, mogą mieć problem z ponownym zaśnięciem i zdobyciem pożywienia - a co za tym idzie nie przeżyć zimy. Co więcej, warto podkreślić, że w Dolinie Pańszczycy pojawiła się niedźwiedzica, więc tym bardziej potrzebuje ona spokoju, tym bardziej że w gawrze może rodzić młode. Wybudzona ze snu może porzucić niezdolnego do samodzielnego życia niedźwiadka lub niedźwiadki - informuje TPN. "Dziękujemy za wsparcie naszych działań" - podsumowali pracownicy parku.