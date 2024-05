Zamontowała rurę przy samochodzie i wyruszyła. "Nie mamy ograniczeń"

Do tej pory podróże zaprowadziły ich z Krainy Jezior w Wielkiej Brytanii do Saluzzo we włoskim regionie Piemontu, a także do kilku miejsc we Francji, m.in. Saint Maxime, Saint-Tropez, Nicei i Bordeaux. - Nie mamy ograniczeń co do tego, dokąd chcemy się udać. Naszym planem jest zwiedzić jak najwięcej - przyznała kobieta.