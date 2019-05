Zamówił tanie wino do kolacji. Przez przypadek dostał takie za 20 tys. złotych

Pomyłki bywają kosztowne. Przekonali się o tym właściciele restauracji w Wielkiej Brytanii, którzy zamiast wina za 800 zł, podali klientowi butelkę o wartości nowego samochodu.

Do zamieszania doszło w restauracji sieci Hawksmoor w Manchesterze. Wieczorem w lokalu serwującym głównie steki zrobiło się tłoczno. To doprowadziło do pomyłki, która musiała zaboleć właścicieli.