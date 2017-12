Zapoluj na zorzę polarną za kołem podbiegunowym. Super okazja - w obie strony polecisz za 85 zł!

"Wrota do Arktyki", "Paryż Północy", "miejsce, gdzie Donald Trump hoduje swoje włosy". Jak zwał, tak zwał, pewne jest jedno. Tromso to jedno z najlepszych miejsc na świecie do podziwiania zorzy polarnej. Teraz możesz tam dotrzeć dosłownie za grosze.



Tromso jest jednym z najlepszych miejsc na świecie do oglądania zorzy polarnej (Shutterstock.com, Fot: V.Below)

Norweskie Tromso jest jednym z najbardziej wysuniętych na północ miast na świecie. To właśnie tu, nad morzem, w otoczeniu wysokich, surowych gór, jest najłatwiej ujrzeć na własne oczy zorzę polarną. Sprzyjający czas na "pościg" za "północnymi światłami" trwa od wrzenia do kwietnia i to wtedy najlepiej ruszyć na "polowanie".

Jeszcze do niedawna dotarcie do Tromso nie było ani łatwe, ani tanie. Na szczęście zmieniło się to 16 grudnia br. dzięki liniom Wizz Air. Loty z Gdańska do Tromso odbywają się dwa razy w tygodniu, a bilety można znaleźć naprawdę tanio. Zwłaszcza, jeśli jesteśmy członkami Wizz Discount Club i zdecydujemy się na bagaż podręczny o maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 23 cm i wadze do 10 kg.

Na przełomie marca i kwietnia 2018 r. możemy polecieć tam i z powrotem za jedyne 85 zł. Zobaczcie najlepsze możliwości:

Będąc na miejscu, nie zapomnijcie odwiedzić "farmy żółtych włosów Donalda Trumpa", o której pisaliśmy przed kilkunastoma miesiącami. Nniepowtarzalna okazja! Pamietajcie też, że w okolicach Tromso znajdziecie naprawdę spektakularne krajobrazy. A samo miasteczko rówież oferuje wiele atrakcji, na czele z licznymi pubami.

