Zapomnij o Turcji i Chorwacji. Tam jest taniej, a widoki są bajkowe

Albania zyskuje na popularności

- Albania zagościła w programach polskich biur podróży już kilka lat temu. Początkowo klienci traktowali ten kierunek po pierwsze jako tańszą alternatywę dla innych wczasów czarterowych, po drugie jako miejsce, w którym nie byli ich sąsiedzi i znajomi, czyli nowe, budzące ciekawość, inne, trochę obce - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Dziś Albania nie narzeka na brak popularności, a Polacy chętnie latają tam na typowe wczasy zorganizowane. Oferta stale się poszerza i to z dwóch powodów – po pierwsze coraz więcej linii lotniczych wprowadza do swojej siatki połączenia z regionalnych portów lotniczych do Albanii, po drugie systematycznie rozbudowywana jest oferta hotelowa. Kolejne znane i lubiane sieci otwierają tam swoje obiekty, dzięki czemu powiększa się też zakres jakościowy oferty - wyjaśnia ekspertka.