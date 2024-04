Zapraszamy do nowego Muzeum Ceramiki

Renowacja zabytkowego, neogotyckiego Pałacu Pücklera przy ul. Zgorzeleckiej 28/29 oraz jego adaptacja na nową siedzibę Muzeum Ceramiki to główne zadanie w projekcie "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych". Przedsięwzięcie trwało przeszło trzy lata i było połączone z przystąpieniem 2 znanych ośrodków ceramicznych – polskiego Bolesławca i norweskiego Porsgrunn – do Europejskiego Szlaku Ceramiki, który jest jednym z certyfikowanych Europejskich Szlaków Kulturowych. Wstąpienie do tego szlaku otwiera nowe możliwości w zakresie promocji ceramiki w Europie oraz wymiany oferty kulturalnej. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia była możliwa dzięki jego dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Kultura".