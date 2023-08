Zaskakujące zachowanie Polaków. "Tłumów nie będzie"

- Krótkie wyjazdy na przedłużone weekendy to najwyraźniejszy trend tego sezonu – mówi Tomasz Zaniewski, wiceprezes serwisu Nocowanie.pl. – Tym samym potwierdzają się wyniki naszej ankiety przeprowadzonej na początku wakacji wśród użytkowników serwisu, kiedy to co piąta rodzina deklarowała, że ograniczy się do krótkiego, bo tylko czterodniowego urlopu, a wyjazd na weekend planowało kolejne 14 proc. respondentów – podkreśla i dodaje, że średnia długość rezerwacji dokonanych w lipcu i w sierpniu to 3,6 doby hotelowej.