"Zaszczep się i leć". Nowa kontrowersyjna reklama linii Ryanair

W mediach jest widoczna nowa kampania reklamowa linii lotniczej Ryanair, która ruszyła w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Szybko została zauważona przez konsumentów, jednak nie wszystkich zachęciła do skorzystania z usług niskokosztowego przewoźnika. Wywołała także oburzenie wśród wielu osób.

Co dokładnie wywołało ożywioną dyskusję na temat Ryanaira w mediach społecznościowych? Jak informuje portal Fly4free.pl, z powodu wejścia na rynek szczepionki na koronawirusa i rozpoczęcia szczepień w wielu krajach świata, irlandzka linia postawiła na sparafrazowanie określeń typu "kiss & fly" używanych w kontekście parkingów przy lotniskach i zaprezentowała baner z napisem "jab and go". W polskiej wersji językowej reklamy brzmi ona "zaszczep się i leć".