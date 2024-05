Zażartowali z władz miasta. Efekt dowcipu przerósł ich oczekiwania

Czy wielka dziura w ulicy może stać się atrakcją turystyczną? Okazuje się że tak. To, co zdarzyło się ostatnio w Anglii odsłania, jak ułomne są mechanizmy działające w sieci, które podwpowiadają nam, co jest "fajne" a co nie. Nie zmienia to jednak faktu, że dobra nazwa plus zaangażowanie sporej grupy osób i... z każdej dziury da się zrobić atrakcję.